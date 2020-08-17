中國水業集團發盈警
2020年08月17日 18:22
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中國水業集團(01129)發盈利警告，預期集團於2020年上半年可能錄得期內純利不超過約4,300萬港元，而2019年上半年之期內純利約為4,990萬元。預期2020年上半年之公司擁有人應佔溢利將不超過約200萬元，而2019年同期之公司擁有人應佔溢利約為2,630萬元。
有關期內公司擁有人應佔溢利減少主要由於期內並無發生於2019年上半年發生之出售聯營公司收益所致。除上述者外，集團之業務營運繼續穩定進行，而2020年上半年之收入及毛利均較2019年上半年增加。
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