中國匯融發盈警
2020年08月17日 18:23
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中國匯融(01290)公布，預期截至2020年6月30日止6個月之收益將按年大幅下降約21%至24%；及權益持有人應佔利潤將按年大幅下降約95%至98%。
收益下跌主要由於受近期新型冠狀病毒疫情的全球爆發影響，導致集團之業務營運放緩；及中國政府推行普惠金融政策，作為紓困措施的一部分，以應對疫情爆發對當地經濟產生的負面影響，因而導致來自商業銀行的競爭加劇。
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