傳博通與電動車廠合作晶片　以台積電7nm製程投產

外國媒體報道，全球晶圓代工廠龍頭台積電獲得新訂單，晶片設計公司博通(Broadcom)與電動車廠共同開發的新款高效能運算(HPC)晶片，將以台積電7nm先進製程投產。

該款晶片採用台積電整合型扇出(InFO)系統單晶圓先進封裝技術，預計第四季開始生產，初期投產規模約達2,000片。

據報博通打造的晶片，將成為未來該品牌電動車的核心運算特殊應用晶片(ASIC)，可用於控制及支持包括先進駕駛輔助系統、電動車動力傳動、車用娛樂系統、及車體電子組件等車用電子四大應用領域，並進一步支持自駕車所需的實時運算。

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