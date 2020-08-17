吉利：料今年汽車銷量跌10%　新能源車為未來發展方向

吉利控股集團總裁安聰慧在電話會議上表示，新能源汽車是公司未來的發展方向，下半年亦將推出「幾何C」電動車，明年則計劃推出設有自動駕駛技術的全新電動車款架構，今年9月亦將參與北京車展，屆時讓市場更了解新架構。他期望這批新產品有助持續提升品牌價值和市場份額。

他續指，中國汽車工業自去年起處於調整階段，而疫情加劇汽車銷量下跌，預計今年汽車銷量跌10%，惟他相信公司表現優於整體行業。他對公司達成最新的銷售目標有信心。首先，雖然4至6月是車市的傳統淡季，但自內地疫情受控後，次季銷售卻按月錄得增長，而8月至年底為旺季，故預計銷情會持續改善。另外，政府提出「內循環經濟」概念促進汽車需求，有利下半年銷情。

被問及下半年的資本開支，副總裁及首席財務官李東輝表示，上半年的研發費用佔銷售額的6%，在國際及國內行業屬高水平。而下半年將繼續保持高水平投放，確保新能源汽車、自動駕駛等戰略處於行內領先水平。

李氏續指，公司上半年利潤跌幅大於收入跌幅，主因是去年新產品研發開支在今年納入為固定折舊費用，導致固定折舊費用按年增加逾十億元。他強調，提升研發開支是為了提升中長期的銷售提升。另外，政府自去年6月起撤銷新能源汽車補貼，亦令新能源汽車的利潤減少。

行政總裁及執行董事桂生悅表示，公司回A股創業板上市的進度正按部就班，並感受到各方支持。至於與富豪汽車的合併事宜則未有最新消息公布。

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