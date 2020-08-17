「1萬億美元」鴻溝穩住了美元 但危機仍...

外國媒體報道，美國新一輪的經濟刺激措施談判仍處膠着狀態，全球投資者不再那麼願意冒險，從而使作為避險資產的美元得到支撐。

反映美元兌一籃子貨幣走勢的美匯指數周一輕微跌0.12%，但仍高於近期低位的92水平。事實上，與市場恐慌情緒最盛時的3月峰值相比，彭博美元即期匯率指數已經下跌9.6%，主要是美國大規模刺激下將會引發通膨和持久的美元疲軟。

據報美國共和黨人和民主黨人之間至少還存在着寬達1萬億美元的鴻溝，雙方要想達成共識共同兌現提振美國經濟的承諾恐怕還需要好幾周的時間，由此引發的政治僵局有可能使美元暫時停住下跌的腳步。

盛寶資本市場駐新加坡全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示：「只要僵局不破，美元便會得到一定的支撐」，但他同時也表示，一旦新的刺激計劃通過，尤其是如果刺激規模超出預期的話，美元便有可能重現疲勢。

另外，巴克萊策略師Ashish Agrawal等也表示，刺激計劃的潛在進一步耽擱料會為美元提供一定程度的支撐，而這種支撐從力度上講有可能會對全球風險情緒產生影響。

美國銀行本周一項基金經理調查的結果顯示，做淡美元是36%的基金經理最青睞的交易，而對沖基金倉位數據也表明，美元淡倉規模仍在繼續擴大。

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