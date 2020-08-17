德勤劈炮及退任潮未完 8個月涉77企核數師
2020年08月17日 18:51
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師！計及周一(17日)的星星地產(01560)，德勤過去8個月已公布辭任及退任77家香港上市公司核數師職務。
星星地產表示，由於公司與德勤未能就截至2020年12月31日止財政年度的審核費用達成共識，故德勤已辭任公司核數師職位，自2020年8月17日起生效。
據東網統計，自去年12月中起至今，德勤辭任及退任核數師的上市公司至少77家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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