華君國際發盈警
2020年08月17日 18:52
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華君國際集團(00377)公布，與截至2019年6月30日止6個月錄得之公司權益持有人應佔虧損2.43億元人民幣相比，集團預期2020年6月30日止6個月期間將錄得公司權益持有人應佔虧損將增加，而期間之虧損預計為上期虧損的約220%。根據董事會現時所得之資料，期間之虧損增加主要由於(1)期間投資物業之公允值變動虧損，而上期則錄得1.68億元人民幣之收益；
及(2)期間的財務成本比上期增加。
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