安倍政府未能拉攏日產與本田合併　最大阻力是...

外媒報道，日本政府今年初曾拉攏日產汽車與本田汽車合併，但遭兩家車廠的董事局即時拒絕，隨着疫情爆發忙於應付衝擊，有關建議已石沉大海。

全球汽車業近年受到電動車及自動駕駛技術的挑戰而加速整合。法國標緻母公司PSA在疫症爆發前已宣布與快意佳士拿合併，而美國福特與德國福士去年建立環球性聯盟，以降低成本，令日本政府開始擔心當地龐大的汽車產業在新競爭下，失去全球領先地位。

現時，日本仍有8個汽車品牌，當中，萬事得、富士、鈴木及大發，已透過互相持股，與豐田建立聯盟，日產汽車則與法國雷諾及三菱汽車建立聯盟，只有第3大車廠本田沒有與其他車廠結盟，其年產量為480萬輛。

據悉，日產與本田合併的最初構思來自首相安倍晉三的顧問，他們出於保護主義思維，擔心日產與雷諾的聯盟隨着前舵手高恩2018年被補而隨時瓦解，令日產受影響。

不過，消息人士透露，本田抗拒合併主要原因是日產與雷諾複雜的資本架構，而日產同樣反對，因為認為公司正集中把與雷諾的聯盟關係重回正軌。

一位前日產高層坦言，不了解汽車業的人才會建議日產與本田合併。業界指出，合併最大障礙是本田旗下汽車的獨特設計，難以與日產及其夥伴採用的共同平台融合，未能發揮規模效益以降低生產成本。

亦分析認為，雖然日產與本田規模相若，但兩者的經營模式截然不同。本田的一部分盈利來自電單車，較日產有能力抵禦汽車業低潮，本田亦是全球主要引擎生產商，並製造私人飛機、剷草機。

此外，技術上，日產是電動車的先驅，本田則大舉投資氫動力車；日產夥拍Waymo發展自動駕駛技術，而本田投資通用汽車(GM)旗下Cruise。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020