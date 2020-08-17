中國汽車內飾股份擬「5合1」

公司又指，集團有尚未償還的銀行借款約4,000萬元人民幣，需要定期審查。

公司繼續不時就其銀行融資的續期與銀行進行磋商。由於新冠肺炎疫情以及中國商業環境的惡化，若干按銀行已經收緊其信貸政策。為減輕流動資金壓力，公司現正就籌集資金的可行性進行初步內部討論，並擬於有適當籌集資金機會時進行股本集資活動，金額介乎3,000萬至4,500萬港元，目的(其中包括)為減少銀行借款及、或支持集團於未來12個月內的未來業務發展。

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