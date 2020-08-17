公司指，因新冠病毒全球爆發，導致集團於中國內地的工廠在今年第一季度期間暫時停產。另一方面，疫情爆發減少全球市場對成衣及服裝產品的需求以及令集團部分的客戶面臨經濟困難。疫情令集團的銷售收入及毛利率下跌，亦帶來額外的呆壞賬及存貨撥備。

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