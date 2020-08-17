新威國際預期6個月綜合虧損減少
2020年08月17日 20:26
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新威國際(00058)公布，預計集團截至2020年6月30日止6個月的綜合虧損將較2019年同期減少約85%至95%，預期綜合虧損的減少主要是由於並無曾於截至2019年6月30日止6個月就應收貸款及為收購附屬公司的已付按金的減值虧損；由於交付距離增加，計入銷售成本的運輸開支增加；按公允值計入損益之金融資產於期間的公允值變動產生的虧損。
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