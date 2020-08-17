港交所：未有盈利恒生綜合指數新貴符港股通資格
2020年08月17日 20:39
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恒指公司上周五(14日)公布，恒生綜合指數成分股變動，並首次納入尚未有盈利或收入股份，符合晉身「港股通」資格身份，惟仍須待滬、深兩地交易所公布。
香港交易所(00388)發言人表示，留意到恒生指數有限公司近期宣布根據主板上市規則第18A章上市之生物科技公司，將被納入恒生綜合指數之選股範疇，惟這些公司暫未納入港股通股票範圍，未來期待與有關方面進行協商。
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