新盤UPDATES：屯門上車盤續獲承接 各區特色戶受追捧

一手市場缺乏全新大盤接力推售，交投量集中各區銷售中項目，除了屯門區上車盤續錄承接外，其他大面積單位甚至特色戶亦受追捧，做價亦相當不俗。

●御海灣單日再沽2伙 呎價高近2萬元

●Grand YOHO第一期高層三房戶逾千五萬獲承接

新界區新盤大戶連錄承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產旗下元朗Grand YOHO第一期，售出9座35樓F單位，實用面積798方呎，間隔三房連儲物房，成交價1,545.1萬元，呎價19,362元。同糸大埔白石角雲滙亦連沽兩伙，售價介乎1,365萬至1,720萬元。

●澐瀚連裝修特色大宅售5560萬元

該單位並設680方呎的天台與363方呎平台，由內置樓梯連貫成偌大私人雙層空中花園，發展商亦特別邀請法國殿堂級設計大師Pierre-Yves Rochon，全盤主理單位設計。

●華懋旗下薄扶林碧麗軒首推4伙特色戶周五起標售

豪宅新盤做價理想，發展商積極推售高價項目搶客。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，剛已上載首份銷售安排，推出4個特色單位由本周五（8月21日）起每天標售，包括單位06、07、17及18，實用面積由1,545至1,741方呎，全屬複式連花園或天台特色戶。

項目共提供21伙。當中包括5座洋房，實用面積由3,469至5,767方呎。而分層單位面積則介乎1,527至2,646方呎。

●屯門青山灣瑧譽獲批預售 年內開盤

樓盤僅設22幢洋房及19間居室，其中12幢洋房為獨立門牌的獨立屋，其餘10幢為聯排洋房，所有洋房均享海景，並設私人花園、內置電梯、獨立游泳池及至少兩個地庫車位。

洋房大部分為3層設計，間隔五房五套，體現大宅風範。項目已剛獲批預售樓花同意書，在較早前亦已獲批入伙紙。售樓說明書的籌備工作已進入最後階段，有望於年內以現樓形式銷售。

●帝御・金灣再錄兩火交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御・金灣，再錄兩宗交易告吹個案。其中第3座17樓單位18，實用面積342方呎，原本於8月9號以514.27萬元售出，呎價15,037元。而第5座12樓單位7，實用面積323方呎，原於同日以483.07萬元沽出，呎價14,956元，惟兩伙均已列明為簽署臨時買賣合約後交易再未有進展。項目至今累錄3宗同類個案。

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