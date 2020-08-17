銀杏教育發盈警
2020年08月17日 21:10
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銀杏教育(01851)公布，與2019年同期相比，集團預期將於截至2020年6月30日止6個月間錄得淨溢利減少約8%至15%，及經調整後淨溢利減少約20%至25%。經調整後淨溢利指期內溢利，其中不包括與公司股份於聯交所主板上市有關的開支的影響。
公司表示，預期經調整後淨溢利會有所減少乃主要由於收益減少及行政開支增加。由於2019冠狀病毒病爆發，集團自2020年2月起終止營運食堂及學生宿舍，預期中期期間的餐飲服務費及住宿費收益較2019年同期分別減少93%及35%。該減少部分被學費收益增加所抵銷。行政開支增加主要由於(i)2019年下半年及中期期間員工人數增加導致員工成本增加，並且增加業務諮詢費以支持集團業務擴張；及(ii)籌備位於四川省宜賓市南溪區的新校區的初步營運產生的營運成本增加。
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