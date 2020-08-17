公司表示，預期經調整後淨溢利會有所減少乃主要由於收益減少及行政開支增加。由於2019冠狀病毒病爆發，集團自2020年2月起終止營運食堂及學生宿舍，預期中期期間的餐飲服務費及住宿費收益較2019年同期分別減少93%及35%。該減少部分被學費收益增加所抵銷。行政開支增加主要由於(i)2019年下半年及中期期間員工人數增加導致員工成本增加，並且增加業務諮詢費以支持集團業務擴張；及(ii)籌備位於四川省宜賓市南溪區的新校區的初步營運產生的營運成本增加。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020