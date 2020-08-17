道指早段升68點　Barrick Gold獲股神加持漲逾9%

儘管面對多項隱憂，但美股開市早段靠穩，道指升68點，至27,999點；納指升75點，至11,094點；標指升11點，至3,384點。

股神巴菲特披露第二季打破固有作風投資金礦股Barrick Gold後，Barrick Gold股價早段漲9.1%至29.45美元。巴菲特還減持多隻銀行股，包括富國和摩根大通，還沽清高盛。富國股價早段跌0.9%至25.05美元；摩通股價跌0.5%至101.86美元；高盛股價跌0.4%至207.11美元。

內地電商京東集團第2季收淨利潤為164億元人民幣，較去年同期勁升26倍；非公認會計準則每股美國存託股(ADR)攤薄收益為3.51元人民幣，好過市場預期的2.71元人民幣。京東ADR股價早段升2.4%至63.58美元。

有報道指，晶片商Nvidia正磋商收購日本軟銀的英國晶片設計公司Arm，後者估值高達400億英鎊。Nvidia股價早段升3.1%至477.15美元。

標指正撲向二月時的紀錄高位，高盛策略員科斯廷將標指年底目標，由3,000點上調至3,600點，指出股票的風險溢價下降，將抵銷債息上升的影響，加上該行對美企每股盈利預測高於市場共識，相信標指會進一步上升。

科斯廷續稱，有關預測的一大風險仍是美國大選，因疫情下大選結果或引發波動，疫苗的推出時間和經濟復甦的路線亦是重大風險。

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