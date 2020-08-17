長建及電能出售葡萄牙風電場　分別獲11億及8億元利潤

Iberwind在葡萄牙擁有31個運作中的風電場，當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。

長江基建主席李澤鉅表示：「對於長江基建而言，出售資產並不是我們之政策，是次交易乃非慣常之舉。是項交易的獨特之處在於買賣雙方對未來電力市場價格機制之風險承受程度不同。此外，買方Ventient Energy表明願意持續聘用現時之Iberwind團隊，亦促使我們接受是次非慣常的交易。」

長江基建表示，與聯營公司電能實業於2015年購入Iberwind，各持有50%權益。Iberwind現時按能源上網電價體制營運，分兩階段實施，於最初的15年享有固定上網電價，隨後7年則有上限封頂及最低價格保障。由2020年開始，Iberwind的高固定電價機制將陸續撤銷。於2027年起，Iberwind將全面按商業市場價格訂定收費。

考慮到Iberwind從按能源上網電價體制營運過渡至按商業市場價格機制業務模式，以及長江基建、電能實業及買方各自對於此營運模式的轉變的不同風險承受程度，長江基建董事會及電能實業董事局各自認爲是次交易就出售該項目提供獨特機會。是次交易之收益亦將進一步增強長江基建及電能實業各自的財務能力，以拓展新的投資機遇。

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