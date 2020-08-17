首創置業6個月盈利倒退28% 不派息
2020年08月17日 22:51
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首創置業(02868)公布，截至今年6月底止上半年，盈利8.5億元人民幣(下同)，按年倒退28.4%，每股基本盈利0.11元，不派中期股息。
期內，收入92.19億元，按年減少11.99%；簽約金額約337億元，簽約面積約99.7萬平方米。截止6月底，土地儲備總建築面積約1,789.9萬平方米，公司認為足以滿足未來3至左右的發展所需。
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