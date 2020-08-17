意科控股發盈警
2020年08月17日 22:52
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意科控股(00943)發盈警，料今年上半年盈轉虧，蝕1,700萬至2,000萬港元，2019年同期盈利4,100萬元。
公司解釋，年初爆發的新冠肺炎疫情，導致業務中斷，令保健及家居用品業務的收入減少，該部份的毛利按年下跌700萬元至約2,000萬元；調撥更多財務資源至中國的一級土地發展及物業發展業務，故授予客戶的貸款大幅減少，導致放債業務的毛利減少600萬元至約200萬元；透過收購中國物業發展公司，令行政開支增加綯1,500萬元至約5,200萬元；以及期內就完成收購確認議價購買收益約4,200萬元，遠低於2019年同期完成收購確認的收益約1.03億元。
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