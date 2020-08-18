【名家筆陣】李秀恒：搣「香港製造」標籤有幾傷？

美國總統特朗普上月簽署《香港自治法案》及行政命令，取消對香港的特殊待遇。美國海關及邊防局近日發布聯邦公報稱，根據總統簽署的行政命令，由9月25日起，在香港生產的商品出口到美國時，必須使用「中國製造」作為原產地標示，不能再使用「香港製造」的標籤。美國政府此舉雖然對香港經濟影響有限，但明顯有違世界貿易組織(WTO)的規定。

從簽署《香港自治法案》，到制裁中港官員，再到禁止使用「香港製造」標籤，美國政府近期頻繁操弄「香港牌」來針對中國。不過，這套看似強勢的組合拳，其實只是花拳繡腿，唬不了人。首先，香港享有的高度自治權是由中國《憲法》和《基本法》所賦予，與美國政府毫無關係；其次，被美國制裁的各名官員在美國沒有任何資產，因此所謂的制裁根本毫無作用；至於2019年由香港直接製造並出口至美國的產品，貨值只有約37億港元，佔出口總額少於0.1%，何懼之有？

要知道，在香港經濟轉型的過程中，許多港商早已將廠房轉移至內地和東南亞等地區。這些在外地製造的產品一般都是在生產地直接運送至其他國家，因此美國禁用「香港製造」標籤，對這些在境外設廠的港商影響甚微。儘管如此，有個別本地公司及行業，如食品、珠寶、藥品和鋁材等，相信難免會受到此次美國禁令的影響，因此特區政府仍應要與業界保持溝通，以及提供適切的支援。

香港在「一國兩制」下，享有商貿自主性及擁有獨立關稅區地位，且是WTO成員之一，需要遵守WTO規則，在產品上標示生產地的事實陳述，而貨品的產地標示亦應受到相關規定的保障。而今美國政府對港貨的禁令，不但無視香港作為WTO單獨成員，損害了香港的單獨關稅區地位，亦公然違反了WTO的「非歧視待遇原則」及「貿易自由化原則」，造成不必要混亂，損害各國消費者的利益。因此，政府可考慮向WTO投訴，為維護香港合理權益據理力争。長遠而言，美國的禁令可能會削弱「香港製造」的品牌效應，損害香港產品的競爭力和獨特性，故政府有需要利用駐海外的經濟貿易辦事處，加強向當地的商會及企業宣傳「香港製造」品牌的優勢，以對抗美國政府的無理打壓。

香港經貿商會會長 李秀恒

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