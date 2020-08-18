東方日報B1：港股升少截 衝26000有難度
2020年08月18日 00:12
東網電視更多新聞短片
恒指季檢結果上周五出爐，一如市場預期加入新經濟股，帶旺大市氣氛，加上中國人民銀行加碼放水，一度刺激港股周一(17日)發力升逾400點。惟分析預料，市場對新經濟股「染藍」的憧憬已實現，短線的利好因素不足，恒生指數難以衝破26,000點大關。
港股周一高開29點後升幅擴大，午後曾飆405點，高見25,588點，創7月22日以來盤中高位，惟其後見獲利回吐，全日升幅收窄至164點或0.65%，收市報25,347點。國企指數收報10,385點，升119點；恒生科技指數收報7,075點，升36點。主板全日成交1,287億元，港股通淨買入26.46億元。
恒指季檢結果上周五收市後發布，第二上市、同股不同權公司獲首次納入恒指和國指，阿里巴巴(09988)和小米集團(01810)順利「染藍」，美團點評(03690)未能如願成為恒指新貴，僅能成為國指的一員，有關變動全部九月七日生效。中信証券發表報告指，此次調整改善了恒指和國指「低估值、低增長」的困局，預計會帶動超過20億美元(約156億港元)的被動型資金流入以上述三隻新經濟股。
華興證券首席策略分析師龐溟指出，根據7月31日與恒指和國指掛鈎的交易所買賣產品資金規模為197億和54億美元估算，料阿里、小米、藥明生物(02269)和美團正式成為新貴後，將分別錄得13億、7億、3億和3億美元被動資金流入。
而這批新貴周一股價個別發展，大熱並成功入局的阿里，股價逆市下跌1.62%至242.8元。小米「半爆冷」進身藍籌，股價收市漲5.61%。意外「染藍」的藥明生物亦漲4.71%。至於大熱倒灶的美團，開市急插4.8%後隨即有買盤吸納，收市微跌0.73%。
香港金融資產交易集團投資總監尹滿華指，中美貿易戰持續，科網股龍頭阿里及騰訊有機會被打壓，但美團百分之百的業務在內地，故貿易戰不明朗因素未有影響該公司，料資金續從阿里及騰訊轉移到美團。騰訊周一收跌0.39%至504.5元。
然而，整體後市甚有隱憂。他指，中美貿易戰持續，美國將對企業展開新一輪的制裁行動，續困擾大市。加上投資者對新經濟股「染藍」的願望亦已成真，短線市場再無其他明顯的利好因素，故恒指實難以衝上26,000點水平。
新經濟股周一表現參差，但在人行放水下，舊經濟股尤其中資金融股支撐大市向上，當中又以內險股表現最佳，中國人壽(02628)及中國太平(00966)分別收漲5.17%及5.24%，分別是表現最佳藍籌及國指成分股；新華保險(01336)亦漲7.31%。四大內銀「工中建農」周一收市亦升1.03至1.45%不等。
花旗研究部董事總經理劉顯達維持恒指和國指未來十二個月目標，分別為28,226點和11,129點，即有約10%和7%升幅。他首選H股多於內地A股，因疫情後的周期性回復，及H股估值較佳等。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！