東方日報B1：港股升少截　衝26000有難度

恒指季檢結果上周五出爐，一如市場預期加入新經濟股，帶旺大市氣氛，加上中國人民銀行加碼放水，一度刺激港股周一(17日)發力升逾400點。惟分析預料，市場對新經濟股「染藍」的憧憬已實現，短線的利好因素不足，恒生指數難以衝破26,000點大關。

港股周一高開29點後升幅擴大，午後曾飆405點，高見25,588點，創7月22日以來盤中高位，惟其後見獲利回吐，全日升幅收窄至164點或0.65%，收市報25,347點。國企指數收報10,385點，升119點；恒生科技指數收報7,075點，升36點。主板全日成交1,287億元，港股通淨買入26.46億元。

而這批新貴周一股價個別發展，大熱並成功入局的阿里，股價逆市下跌1.62%至242.8元。小米「半爆冷」進身藍籌，股價收市漲5.61%。意外「染藍」的藥明生物亦漲4.71%。至於大熱倒灶的美團，開市急插4.8%後隨即有買盤吸納，收市微跌0.73%。

香港金融資產交易集團投資總監尹滿華指，中美貿易戰持續，科網股龍頭阿里及騰訊有機會被打壓，但美團百分之百的業務在內地，故貿易戰不明朗因素未有影響該公司，料資金續從阿里及騰訊轉移到美團。騰訊周一收跌0.39%至504.5元。

然而，整體後市甚有隱憂。他指，中美貿易戰持續，美國將對企業展開新一輪的制裁行動，續困擾大市。加上投資者對新經濟股「染藍」的願望亦已成真，短線市場再無其他明顯的利好因素，故恒指實難以衝上26,000點水平。

花旗研究部董事總經理劉顯達維持恒指和國指未來十二個月目標，分別為28,226點和11,129點，即有約10%和7%升幅。他首選H股多於內地A股，因疫情後的周期性回復，及H股估值較佳等。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020