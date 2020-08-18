紐約期金急升逾2%　直撲二千美元關

「股神」巴菲特上季掃入黃金股，刺激金市有資金湧入，國際金價周一(12日)急漲。紐約12月期金收報每安士1,998.7美元，升48.9美元或2.5%，創自4月22日以來最大單日升幅。

根據美國證交會最新文件顯示，在今年第二季，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡大量買入金礦企業巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation)，新建持倉2,090萬股，價值5.63億美元。

巴里克黃金股價周一急升逾一成，報29.88美元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020