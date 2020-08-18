亞馬遜擬投資Rackspace股權　後者股價急升一成

外媒報道，美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)正探索投資雲服務公司Rackspace Technology的少部分股權，其將強化亞馬遜在雲服務的市場地位，同時有助亞馬遜旗下雲端平台AWS與Rackspace整合資源。

Rackspace目前大部分股權由Apollo Global Management Inc.持有。受消息刺激，Rackspace股價周一(17日)急升10.3%，收報18.31美元；亞馬遜股價收漲1.09%，報3,182.41美元。

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