關注油組周內會議　紐約期油收漲逾2%

國際油價周一(17日)上漲，紐約9月期油收報每桶42.89美元，升0.88美元或2.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.37美元，升0.57美元或1.27%。

外媒引述消息人士指，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)在7月的減產履行程度達到97%。

投資者等於OPEC+周三將召開部長級委員會會議，其將評估石油市場以及對減產協議的遵守情況，儘管預計該協議不會有所變化。於8月份，OPEC+每日減產幅度將由之前的970萬桶，下降至770萬桶。

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