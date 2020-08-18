美股收市：道指跌86點　納指創新高

美國股市周一(17日)個別發展，道指收報27,844點，跌86點或0.31%；標指收報3,381點，升9點或0.27%，非常接近紀錄收市新高(3,386點)；納指收報11,129點，升110點或1%，創收市新高。

標指正撲向二月時的紀錄高位，高盛策略員科斯廷將標指年底目標，由3,000點上調至3,600點，指出股票的風險溢價下降，將抵銷債息上升的影響，加上該行對美企每股盈利預測高於市場共識，相信標指會進一步上升。

科斯廷續稱，有關預測的一大風險仍是美國大選，因疫情下大選結果或引發波動，疫苗的推出時間和經濟復甦的路線亦是重大風險。

John Hancock投資管理聯席首席投資策略師Emily Roland表示，市場現在忽略了許多重大風險，他稱必須牢記在82天之後就要進行的美國總統大選。

關於總統大選角逐對於市場的影響，市場相信投資者可能趁機調整組合，為選舉作好準備。美國億萬富翁、銀河數字資本管理公司創始人兼行政總裁邁克爾認為，如果民主黨的拜登當選，美國股市持續上漲的情況可能會結束。

「股神」巴菲特披露第二季打破固有作風投資金礦股Barrick Gold後，Barrick Gold股價全日升11.63%，收報30.13美元。

巴菲特還減持多隻銀行股，包括富國和摩根大通，還沽清高盛。富國股價收跌3.28%；摩通股價跌2.64%；高盛股價收跌2.36%。

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