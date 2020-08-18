騰訊就微信行政令在美國展開游說工作

根據一份聯邦備案文件，騰訊聘請Roberto Gonzalez就「2020年8月6日有關微信行政令的執行」開展游說工作。

Gonzalez是前美國財政部的法律顧問，目前是Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison的合夥人。

美國總統特朗普日前簽署行政命令，下月20日起禁止國內人士及企業與TikTok母公司字節跳動及微信(WeChat)母公司騰訊交易，理由是可能讓美國人個人資料暴露的國家安全隱患。

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