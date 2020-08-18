美債6月海外持有規模升至逾7萬億美元

美國財政部最新數據顯示，美國國債6月海外持有規模增至7.04萬億美元。這是連續第2個月增長，表明在美國因應對新冠肺炎疫情而急劇增加發債之際，海外需求保持同步增長。

周一(17日)公布的數據顯示，美國國債海外持有總額增加609億美元，達到2月以來最高水平，當時創下7.08萬億美元紀錄高位。

聯儲局的外匯互換安排在6月仍然有效，為各國央行提供了無需出售美債也可以滿足美元資金需求和支持本幣的替代選項。海外持有量增長的同時，美元大幅下滑，降低了國際投資者購買美國資產的對沖成本，因此即便美債孳息率下降，美國資產吸引力仍得到提升。

於6月份，作為美國國債第二大海外持有者的中國在6月持有規模減少93億美元，至1.07萬億美元；日本仍是美國國債最大的海外持有者，其持有規模微增9億美元至1.26萬億美元。

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