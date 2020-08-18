鳳凰衛視附屬鳳凰新媒體上半年淨虧損7346萬人民幣

第二季淨虧損1,321.9萬元。總收入為3.123億元，按年下降9.7%，下降主要由於新冠肺炎疫情爆發的負面影響和行業競爭加劇。廣告凈收入為2.863億元，按年下降7.5%。

至於第二季的付費服務收入為2,600萬元，按年下降28.6%。付費內容收入為1,420萬元，按年下降29%，下降主要是由於市場現狀和對數碼閱讀行業監管的收緊。遊戲收入為10萬元，按年下降96.8%，下降主要是由於2019年12月公司關停了一些遊戲相關業務。

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