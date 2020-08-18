熊貓綠能與深圳京能訂立光伏電站系統設備售後回租協議

深圳京能租賃將在法律允許的範圍內以代價1.9億元人民幣(下同)購買永仁惠光所擁有符合其回租業務要求的光伏電站系統設備，並將有關設備租賃予永仁惠光及收取永仁惠光租賃付款。所有租賃付款將由永仁惠光以銀行轉帳方式結付。

永仁惠光35兆瓦光伏電站系統設備協議之租期自2020年9月18日起至2029年9月17日止，為期9年，受其中所載條款及條件所規限，租金總額約為2.4億元。

深圳京能租賃於租期內擁有永仁惠光35兆瓦光伏電站系統設備協議項下之光伏電站設備的合法所有權。

於租期屆滿及履行其於永仁惠光35兆瓦光伏電站系統設備協議項下之全部責任後，永仁惠光有權按名義代價1.06萬元(含稅率6%的增值稅)回購光伏電站系統設備。

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