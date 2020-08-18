【專家點評】石醴泉：從中芯看中國科技進展

當前，在環球晶片製造業中，具備高端晶片製造力的企業寥寥無幾，擁有7納米以下製程的代工廠只有台積電和三星兩家。中芯的14納米晶片技術已經在華為手機應用。但是要趕超台積電5納米、3納米甚至2納米的製造水平，目前來看還有相當距離。

為甚麼關注中芯？

筆者在過去的從業生涯中，了解到科技發展對一個國家進步的重要性，也見證了中國科技產業一步步自主化的歷程。20多年前，中國國內很多產品還要依靠進口供應。例如電梯控制器、激光產生器或注塑機等，但現在大部分類似的中等技術產品都已經能夠自給自足。

如中國要從現有水平再向前走一步，就必須在高科技，特別是資訊和通信技術領域有所突破。當然難度不低，因有很多現存科技，西方國家領先中國多年，手控不同的專利。要了解現有的專利已經困難，如要找路徑繞過專利，更加難上加難。

中芯成立初期，其主要人員包括其老闆也是來自於台灣台積電，結果台積電在2003年和2006向美國法院控告中芯竊取專利，而最後台積電獲判勝訴，中芯不單要賠償台積電金錢上的損失，還要停止使用其技術。

中芯要如何後來者居上？

第一，我們在投資的時候常常講4R原則，4R分別是好的生意(right business)，正確的行業周期(right circle)，合理的價格(right price)和有能力的管理層(right management)。中芯新任CEO梁孟松，精於管理，上任300天就把14納米的良品率提升到95%。這樣的領導力顯然對中芯的發展大有裨益。

第二，科技行業的核心是人才。中國的科學家和工程師總數超過150萬。研發費用佔GDP的比例在2018年也已經達到2.19%。但是考慮到中國政策真正開始大力支持科研的時間不長，相對日韓、以色列和歐盟，2.18%的比重也不算高。真正有經驗的晶片開發工程師在國內其實還是不夠的。

第三，半導體受物理定律影響，電晶體之間的距離不可能永遠縮小下去。台積電現在的技術水平領先中芯大約4至5年，今年第二季已經開始量產5納米晶片。但如果摩爾定律走到極限，領先者不能再縮小電晶體之間距離，那麼中芯便有時間追上來。不似現在，你向前走兩步，競爭對手也向前走兩步，難以縮小競爭差距，問題是暫時沒有人能說得準摩爾定律極限在哪裏。

當然，科技開發的成與敗也需靠點運氣，例如英特爾的晶片製造技術本來手執行業牛耳，但一個研究失誤，最近一年便被台積電超越。台積電現有的領先，也難保不會因為未來一個研究失誤，而被中芯超越。

另一條賽道

中國也完全明白在通信技術產業，後來者要追上去的難度，所以除了投資於需要追上去的科技外，更加要積極投資於新科技。惟有是新科技，中國和西方於同一起跑線上，中國便有更大機會可以成為環球領先者。例如電動汽車、人工智能和量子電腦等。

在汽車行業內，電池佔電動汽車成本三分之一，基本上等於傳統汽車的內燃機。如能控制電池技術，便等於控制了汽車市場。有外媒指出有一家中國公司已經開發出可使用16年或行駛2百萬公里的電池。

有新技術當然是好事，但有一些很基本機械工程的零部件要創新並不容易，例如轉動工具必用的走珠軸承，中國還是落後於西方國家。這些產品的精密度，很多都和材料科學有關，都是經過前人長年累月經驗累積摸索出來的，內地工程師也需要長時間鑽研，不斷試驗，才有機會追上來。中國也只是在3年前才摸索到原子筆走珠的製造方法。但只要持之以恒，中國的科技發展最終也能夠追上西方國家的。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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