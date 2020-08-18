康方生物獲納入13個恒生指數系列成分股
2020年08月18日 07:01
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康方生物(09926)公布，根據恒生指數公司於8月14日公布的恒生指數系列季度檢討結果，公司將獲恒生指數有限公司選為以下指數成分股，該變動將於9月7日起生效：
1、恒生綜合指數(HSCI)
2、恒生港股通指數
3、恒生香港上市生物科技指數
4、恒生港股通新經濟指數
5、恒生醫療保健指數
6、滬深港通大灣區綜合指數
7、恒生港股通非AH公司指數
8、恒生港股通香港公司指數
9、恒生滬港通大灣區澳珠中江指數
10、恒生中大型股價值偏向指數
11、恒生港股通中小型指數
12、恒生滬港通大灣區消費品指數
13、恒生滬港通大灣區新經濟指數
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