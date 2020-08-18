康方生物獲納入13個恒生指數系列成分股

1、恒生綜合指數(HSCI)

2、恒生港股通指數

3、恒生香港上市生物科技指數

4、恒生港股通新經濟指數

5、恒生醫療保健指數

6、滬深港通大灣區綜合指數

7、恒生港股通非AH公司指數

8、恒生港股通香港公司指數

9、恒生滬港通大灣區澳珠中江指數

10、恒生中大型股價值偏向指數

11、恒生港股通中小型指數

12、恒生滬港通大灣區消費品指數

13、恒生滬港通大灣區新經濟指數

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