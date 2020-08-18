彩虹新能源溢價2%配售H股　淨籌近20億元

每股配售價1.12港元，較上日收市價1.09元溢價約2.75%。集資淨集約19.89億元，擬用作延安光伏玻璃項目、合肥光伏玻璃二期項目、咸陽光伏玻璃搬遷技改項目、彩虹永能2GW光伏組件項目，以及補充公司流動資金。

董事認為，配售股份是公司籌集資金、擴大股東基礎和公司資金基礎之良機。

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