彩虹新能源溢價2%配售H股 淨籌近20億元
2020年08月18日 07:04
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彩虹新能源(00438)公布，合共配售最多18億股新H股，佔公司擴大後已發行H股及已發行總股本74.04%及44.64%。
每股配售價1.12港元，較上日收市價1.09元溢價約2.75%。集資淨集約19.89億元，擬用作延安光伏玻璃項目、合肥光伏玻璃二期項目、咸陽光伏玻璃搬遷技改項目、彩虹永能2GW光伏組件項目，以及補充公司流動資金。
董事認為，配售股份是公司籌集資金、擴大股東基礎和公司資金基礎之良機。
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