太平洋酒吧3300萬元購香港仔分店地舖

物業現時由公司一家全資附屬由2019年5月1日起至2022年10月30日止以每月租金9.38萬元(不包括管理費、政府地租及差餉)租用。

公司指出，集團自2010年起租用該物業作營運一間酒吧，收購將會減低集團將來面對租金支出增加的風險；及收購擴大固定資產基礎及為集團帶來潛在資本增值機會。

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