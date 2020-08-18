太平洋酒吧3300萬元購香港仔分店地舖
2020年08月18日 07:07
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太平洋酒吧(08432)公布，以3,300萬港元，向由陳碧華和秦肇陽分別持有50%的成通國際，購入位於香港仔大道238號南灣御園地下1及2號舖，以及其位於1樓電錶房1及電錶房2，總面積約116平方米。交易預計於2020年11月30日前完成。
物業現時由公司一家全資附屬由2019年5月1日起至2022年10月30日止以每月租金9.38萬元(不包括管理費、政府地租及差餉)租用。
公司指出，集團自2010年起租用該物業作營運一間酒吧，收購將會減低集團將來面對租金支出增加的風險；及收購擴大固定資產基礎及為集團帶來潛在資本增值機會。
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