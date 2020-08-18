【市前重點睇】納指創收市新高　紐約期金飆逾2%

●美匯指數跌至92.85，離岸人民幣(CNH)企6.9333，港匯高見7.7503，美元兌日圓處106.02，英鎊報1.3105，歐元見1.1874。金價回落至1,983美元。布油升至45.37美元，紐油見42.77美元。道指期貨上升

●美國財政部最新數據顯示，美國國債6月海外持有規模增至7.04萬億美元，連續第2個月增長。

●考慮到美國特朗普政府針對微信(WeChat)簽署行政命令，騰訊在美國華盛頓僱用了首位游說人士。

●美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)正探索投資雲服務公司Rackspace Technology的少部分股權，其將強化亞馬遜在雲服務的市場地位，同時有助亞馬遜旗下雲端平台AWS與Rackspace整合資源。

●港股ADR指數收報25,476點，升129點或0.51%。

●即月恒生指數夜期收報25,434點，升141點，高水87點，成交11,654張。

●紐約9月期油收報每桶42.89美元，升0.88美元或2.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.37美元，升0.57美元或1.27%。

●紐約12月期金收報每安士1,998.7美元，升48.9美元或2.5%，創自4月22日以來最大單日升幅。

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