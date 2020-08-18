【市前重點睇】納指創收市新高 紐約期金飆逾2%
2020年08月18日 07:40
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●美匯指數跌至92.85，離岸人民幣(CNH)企6.9333，港匯高見7.7503，美元兌日圓處106.02，英鎊報1.3105，歐元見1.1874。金價回落至1,983美元。布油升至45.37美元，紐油見42.77美元。道指期貨上升
●道指收報27,844點，跌86點或0.31%；標指收報3,381點，升9點或0.27%，非常接近紀錄收市新高(3,386點)；納指收報11,129點，升110點或1%，創收市新高。 https://bit.ly/3g1xWXX
●美國財政部最新數據顯示，美國國債6月海外持有規模增至7.04萬億美元，連續第2個月增長。
●考慮到美國特朗普政府針對微信(WeChat)簽署行政命令，騰訊在美國華盛頓僱用了首位游說人士。
●美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)正探索投資雲服務公司Rackspace Technology的少部分股權，其將強化亞馬遜在雲服務的市場地位，同時有助亞馬遜旗下雲端平台AWS與Rackspace整合資源。
●港股ADR指數收報25,476點，升129點或0.51%。
●即月恒生指數夜期收報25,434點，升141點，高水87點，成交11,654張。
●紐約9月期油收報每桶42.89美元，升0.88美元或2.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.37美元，升0.57美元或1.27%。
●紐約12月期金收報每安士1,998.7美元，升48.9美元或2.5%，創自4月22日以來最大單日升幅。
●英國富時100指數收報6,127點，升37點或0.61%；法國CAC指數收報4,971點，升9點或0.18%；德國DAX指數收報12,920點，升19點或0.15%。 https://bit.ly/349ZJDe
●長江基建及電能實業出售葡萄牙風電場，分別獲11億及8億元利潤。 https://bit.ly/3gcS0qI
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