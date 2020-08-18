Top Standard修訂配售價　股份今復牌

待配售事項完成後，假設所有配售股份獲悉數配售，預期配售所得淨額約1,718.24萬元。 按此基準計算，淨發行價將約每股配售股份0.107元。

另外，根據該公司的通知，Asia Base Holding Co., Limited已於今年8月10日向控股股東之一祝嘉輝、祝建原及祝昌輝發出傳訊令狀，內容有關被指出售公司若干股份的申索。

根據傳訊令狀的內容，公司董事認為，該事宜對公司並不構成對股價有重大影響的發展。公司並無被指名為傳訊令狀的一方，根據傳訊令狀所披露的有限資料，董事現時認為，儘管祝嘉輝及祝建原均為董事，該事項對公司或其日常營運並不會產生重大不利影響。

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