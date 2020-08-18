【股民熱話】點睇香港資產？港樓與港股孰危孰機？

每次危險出現，都會是機會的來臨，對於敢冒險的投資者而言，這百試皆準，成功只於掌握的時機，以及抵抗波動的能耐有多強。雖然如今好多香港人籌謀走資甚至移民，但二手放盤量和劈價成交都見增加，對有意入市的投資者而言，可謂「飛雲」來了。不過，若然手頭真係有錢，又想增持香港資產，應該買港股定買樓好呢？

雖然，中美角力下，香港經濟充滿不明朗因素，惟香港經濟爛船有三分釘，加上有國策支持，選擇留下的香港人，還是得繼續積極奮鬥。畢竟有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。對上一個世紀，香港亦曾現移民潮，不少機構正正因為走了一大批舊人，新的一批人才有機會升上接力，開創接下來新的發展局面。唔係中美之爭咁大危機，港樓供應如此短缺，又那有這麼多業主肯減價賣樓？

所謂「有危才有機」，正說明此道理。如果手頭有錢，想增持香港資產，應該買樓定買股好？

首先，投資者在行動前，要明白眼前中美之爭，不會好快完結，香港處於夾縫中，經濟層面正起着重大變化。呢個時候增持香港資產，時機上是否有點過早，且涉及的是港元地位問題，值得深思涉及的風險。若然說錢多的是，想買心頭好，都最好選擇分注收集策略，盡量分散風險。

至於港樓與港股，老實講，若然中國經濟保持穩定，香港土地供應又沒有突破，港樓的投資價值的確不可抹煞。只是，樓市的流動量不及港股，要沽樓唔係話沽就沽到，相對上港股的流動性會較佳。

除了考慮流動性之外，回報當然亦是考慮。老實講，若然閣下好有信心香港經濟可以在劫後更上一層樓，亦睇好通脹回歸，港樓應該都係冇得輸。之不過，若然閣下自問睇唔通香港經濟，亦難料低息環境會持續多久，與其買港樓等運到，首期涉額又大，頂多收到一、至兩厘租金回報，倒不如揀隻具潛力的港股會較值博。

東網財經專欄作者 帥哥

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