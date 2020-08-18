錦欣生殖組合營拓體外受精等主營業務

Jinxin Fertility BVI同意認購合營公司的新股份，以及向夢美集團收購目標診所資產。公司有關上述交易的投資總額約3,000萬美元(約2.34億港元)。

交易完成後，合營公司將(i)由Jinxin Fertility BVI持有49%，及由其他兩名訂約方持有51%；及(ii)將全資擁有夢美集團以及其業務及資產(目標診所資產除外)。

合營公司擬於完成後，以約800萬美元用作發展其主營業務的一般營運資金，特別是將全球ARS患者獨家轉介至集團的ARS醫療設施網絡，包括美國的HRC Fertility及老撾的Jinrui。

合營公司將擔當開放平台，吸引更多業務夥伴及擴展業務至其他地區(包括美國、東南亞及其他亞太國家)，成為中高端客戶的領先國際IVF(體外受精)醫療服務平台。

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