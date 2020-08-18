【專家點評】古勝：藥明生物強勢可博？

尋日(17日)港股午後最多升逾400點，最終升幅收窄至164點報25,347點，成交金額1,287億。睇走勢，恒指8月7日低見24,167點，目前正由該低點形成升軌向上，唔跌穿升軌，短線有機會挑戰250天線25,800點水平。至於中美兩國的分歧，暫時好似對港股、A股無大影響。

短線或有資金追捧的藥明生物，技術走勢亦不俗。藥明生物於3月19日曾低見95元水平，其後一直沿升軌向上，最近一次經歷考驗是8月12日跌至151.9元，貼近升軌就跌唔落，昨日收報169元，已反彈11%。建議165元邊買入，短線阻力位是8月6日的193元高位，向下跌穿147元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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