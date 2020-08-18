【專家點評】林嘉麒：恒指仍會在橫行區反覆

上證指數在金融股推動下，重上3,400點大關，距離7月時高位3,458點，只差20點。相對上，深証及創業板距離7月高位還有一段距離，反映資金確實由主題概念、科技股轉投大金融股。恒指昨日升幅，超過一半由內地金融股帶動，形勢相當明顯。

事實上，上證升勢由上星期末起動。上周人民銀行連續5天進行公開市場操作，合計進行了5,000億元人民幣(下同)逆回購操作，淨投放4,900億元。央行有解釋，是應付逆回購操作以對沖政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。不過，連續通過逆回購投放資金，似乎預告了昨日MLF的操作。

央行昨日(17日)進行了7,000億元中期借貸便利(MLF)操作。今個月8月17日和26日分別有4,000億元和1,500億元MLF到期，本月合計有5,500億元MLF到期。本月兩筆MLF到期的一次性續做，而且多加1,500億元，明顯屬於超額續做，而且金額增加。是次MLF操作為一年期，利率為2.95%，利率維持不變，意即即快將公布的LPR利率會不變外，相對較高的利率會維持一段時間，似乎人民銀行未跟蹤外國央行做法，排除了超低利率的可能性。

事實上，政府債券發行需要一定的利率才可吸引投資者關注。今年國家發債逐漸發力，8月以來累計淨融資額約9,000億元，資金面基本維持「緊平衡」狀態。截至7月底，國家地方政府債券累計發行規模約3.75萬億元，其中，新增債券約2.82萬億元，再融資債券9,296億元。新增債券部分已完成全年發行計劃4.73萬億元的59.8%。年內餘下5個月的整體發行量絕對不時，央行提早「放鬆」是理所當然，投機者不應幻想放水。

再者，近期公布的《2020年第二季度中國貨幣政策執行報告》中，延續了7月尾中共中央政治局會議對貨幣政策的最新定調要精準導向，但未提及「加強逆周期調節」。其中，在房地產金融上，繼續強調要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性的。對比第一季報告，央行更強調「實施好房地產金融審慎管理制度」。

近月貸款市場報價利率(LPR)連續3個月按兵不動，央行在報告中以專欄的形式分析了「怎樣看待全球低利率」。央行稱，「與更低的實際中性利率和低通脹相適應，部分發達經濟體實施了零利率甚至負利率政策，但從政策效果看，低利率政策效果不及預期，作用還有待觀察。」某程度上，加深了「低利率」並不是救經濟的良方。既然大市不是憧憬放水，也不是在低利率環境，恒指要突破250天線(25,800點)不是容易，或許要繼續橫行區(24,300至25,800點)上落。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020