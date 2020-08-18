【港股開市】大型科網股做好　舜宇挫近半成

港股開市做好，恒生指數升123點或0.49%，報25,470點；國企指數高開47點或0.45%，報10,433點。

美股納指創新高，恒生科技指數跑贏大市，高開72點或1%，報7,147點。「ATMX」全線上升，騰訊高開2.1%報515港元，是表現最佳藍籌，貢獻恒指58點。阿里巴巴升2.7%；美國點評升1%；小米集團再飆2.9%。京東業績勝預期，股價飆5.5%報256元，公司第2季賺164億人民幣，勁升26倍。

舜宇光學績後捱沽，股價開市跌4.9%，是表現最差藍籌。瑞聲科技無起跌；丘鈦科技回吐，開市跌0.7%。

其他重磅股藍籌個別發展，友邦保險升1.3%；中國海洋石油升1.2%；中國平安升0.5%；建設銀行及香港交易所升0.3%；中國移動升0.2%；滙豐控股跌0.6%。

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