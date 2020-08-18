A股快報：三大指數穩升　有色金屬股受捧

內地股市普遍上升，滬綜指高開3點或0.09%，報3,441點；深成指高開6點或0.05%，至13,748點；創業板指數高開6點或0.22%，至2,702點。

板塊方面，次新股升1.5%，有色金屬股升0.7%，石油及地產股升0.2%至0.3%，金融股靠穩；水泥及煤炭股偏軟，船舶製造股跌0.5%，飛機製造股領跌近1%。

格力電器跌0.3%。公司公布，於8月17日收到望靖東的書面辭職報告，他因個人原因申請辭去公司董事、副總裁、董事會秘書職務。辭職後，他不再擔任公司任何職務。

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