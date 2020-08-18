全球經貿戰：特朗普擬減稅利誘美企由中國回流

美國總統特朗普表示，美商若將在中國的工廠遷回美國，政府將會為該些回流的美商提供稅收優惠，而包括該方案在內，誓言政府要在10個月內創造1,000萬個就業機會。

他強調，他的行政團隊對於那些把工作外判給中國廠商的企業，將不給他們拿到聯邦政府的招標項目。

事實上，白宮正利用「購買美國貨」的要求和激勵措施，說服美國公司加強國內供應鏈，特別是藥品和醫療設備等關鍵物資。

新冠肺炎疫情肆虐美國，特朗普稱其減稅和其他措施正在加強美國經濟。政府計劃進一步減稅，並減少監管，以鼓勵更多的國內投資，但未有透露具體細節。

此外，他預期只要連任美國總統，經濟將自疫情衝擊中強勁反彈，更直言「我們建立了世界歷史上最偉大的經濟體，現在我必須再幹一次。」

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