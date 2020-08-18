澳洲央行料經濟復甦較預期慢　必要時維持寬鬆政策

澳洲央行在8月貨幣政策會議上宣布按兵不動，其在貨幣政策報告中表示，在就業和通脹目標方面取得進展之前，不會考慮加息。

根據央行會議紀錄，必要時央行會維持寬鬆政策立場，該國的復甦可能較預期更慢，料未來一段時間內或需要貨幣和財政政策支持。

不過，央行重申目前毋須調整一籃子政策，已實施的政策方案繼續如一如預期起到作用，當局準備好在環境允許時調整政策方案。假如再次出現市場失靈，將購買政府債券和半政府債券。

對於維多利亞省的新冠肺炎疫情爆發，央行指對經濟造成重大衝擊，有可能經濟復甦會放緩。而在假設基本情景下，預期澳洲邊境關閉至2021年年中。

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