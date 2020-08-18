京東業績勝預期 股價曾飆逾8%
2020年08月18日 10:02
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內地第二大電商京東集團(09618)第二季業績勝預期，周二(18日)股價曾飆8.5%，高見263.4港元，暫維持近7%升幅，成交逾13億元。
京東第二季收入為2,011億元人民幣(下同)，較去年同期增加33.8%，亦好過市場預期的1,907億元；期內淨利潤為164億元，按年勁升26倍；非公認會計準則每股美國存託股攤薄收益為3.51元，好過市場預期的2.71元。
受京東業績帶，周三派成績表的內地電商一哥阿里巴巴(09988)股價漲2.3%，最新報248.4元。
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