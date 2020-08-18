【旅業蕭條】波音擬推第二輪自願離職計劃

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，美國飛機製造商波音擬加大裁員力度，將宣布今年以來第二次向員工提出自願離職計劃，意味着其總裁員人數，將超過4月時宣布全球裁員10%的目標。

外電報道，波音行政總裁卡爾霍恩透露，將向商用飛機部門、服務部門和營運部門的員工，提出自願離職計劃，公司將於8月24日開始披露更多細節。

在全球航空業面臨緩慢且不確定的復甦之際，波音正在努力保持現金流。卡爾霍恩稱，雖然希望目前的市場需求能夠支撐波音的僱員規模，但不幸的是，自願離職是適應新現實、保持流動性並為最終恢復增長而需要採取的艱難且必要的措施。

今年4月時，波音表示計劃裁員10%，截至2019年底，該公司員工總數為16萬人。雖然公司正在招聘國防部門員工，但其商用飛機部門今年已經面臨了數百宗訂單取消的衝擊，公司財務總監史密斯於7月29日表示將有1.9萬名員工離職。而截至6月底，已有約6,000人離職。

卡爾霍恩4月時曾稱，疫情所帶來的危機前所未見，航空業面臨飛機停飛、推遲訂單、暫停交機、放慢或者停止付款，需要2至3年才可重回2019年的水平，接着還要再多花幾年才能看到整個產業的長期復甦，因此波音將會改變生產速度以「平衡供需」。

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