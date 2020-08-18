格林斯潘：美抗疫失敗將礙經濟復甦　霸權之爭恐處劣勢

美國聯儲局前主席格林斯潘周一(17日)發文稱，美國應對新冠肺炎疫情失敗，可能破壞其經濟復甦，並使美國在爭奪全球霸權的長期鬥爭中處於競爭的劣勢。

外媒報道，格林斯潘於Advisors Capital Management撰寫的文章中表示，美國有時看起來已迷失方向，疫情危機對美國在全球的主導地位構成了真正的威脅。反觀中國在擴展經濟方面持續取得成功，包括率先在疫情中復甦過來。

他說，美國未能有效應對新冠肺炎危機爆發，只會削弱其競爭地位。疫情在美國的死灰復燃可能阻礙經濟復原。

美國在創造未來所有行業中都處於領先地位，例如人工智能、機械人技術、無人駕駛汽車及金融業。儘管美國存在民粹主義問題，但其擁有相對穩定的政治制度。

他認為，美國需要找到解決阻礙增長的問題的政治意願，包括政府在福利項目上的支出失控，並檢討相關的法規。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020