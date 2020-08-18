新冠肺炎：國藥料疫苗12月上市 一針僅幾百元人民幣
2020年08月18日 10:28
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（Getty Images圖片）
新冠肺炎疫情持續肆虐，企業都爭相研發疫苗。國藥控股(01099)控股股東國藥集團董事長劉敬楨稱，國際臨床三期試驗結束後，滅活疫苗就可以進入審批環節，估計今年12月底可上市；並表示，「打了兩針新冠肺炎疫苗，沒啥不良反應」。
他預計，北京生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1.2億劑，武漢生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1億劑。另外，基因工程亞單位疫苗預計今年10月進入臨床研究，一旦研發成功後就能快速大規模量產。
劉指出，滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計一針幾百元人民幣(下同)，保護率大概是97%，抗體產生是緩慢的，像曲線一樣在緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠肺炎病毒的水平；若打兩針，價格應在1,000元以內，但保護率達100%。
他又指，中國14億人不是人人都有必要打，如居住在人口密集城市的學生及上班族等是有必要，而居於人口稀少的農村地區的人們就可不用打。
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