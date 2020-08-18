新冠肺炎：國藥料疫苗12月上市　一針僅幾百元人民幣

他預計，北京生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1.2億劑，武漢生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1億劑。另外，基因工程亞單位疫苗預計今年10月進入臨床研究，一旦研發成功後就能快速大規模量產。

劉指出，滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計一針幾百元人民幣(下同)，保護率大概是97%，抗體產生是緩慢的，像曲線一樣在緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠肺炎病毒的水平；若打兩針，價格應在1,000元以內，但保護率達100%。

他又指，中國14億人不是人人都有必要打，如居住在人口密集城市的學生及上班族等是有必要，而居於人口稀少的農村地區的人們就可不用打。

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