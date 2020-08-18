【專家點評】陳正犖：部署中資股　要留意內循環理念

內地經濟受洪災影響，7月復甦放緩，不過仍然在改善的軌迹上。貿易數據好過市場預期，或反映主要經濟體重啟經濟，外部需求或持續展現抗跌力。固定資產投資，建築及工業生產數據穩固，亦顯示財政刺激政策，尤其是推動基建投資增長正在發揮作用，當炎熱雨水季節過後，有機會重拾動力。不過居民收入增長減慢，面對前景不明朗下的審慎態度，始終抑制消費開支。部署中資股要留意，年中的中央政治局會議重新強調內需，再提國內大循環理念，近期政策或優先支持居民消費及企業資本開支。

仔細看貨幣政策方面，內地7月廣義貨幣供應M2增長減慢0.4個百分點至10.7%，新增貸款較月減半至9,927億元人民幣，低過市場預期的1.2萬億元，整體新增社會融資規模按月跌幅甚至逾五成至1.69萬億元，亦差過市場預期的1.85萬億元。人行自5月起對放鬆貨幣政策取態轉趨審慎，開始影響到7月信貸數據。第二季貨幣政策報告顯示，人行似乎減少對經濟復甦的憂慮，開始思考將重點由支持復甦轉移至如何退市。同時，報告質疑零利率政策，某程度或暗示人行抗拒繼續低息政策及今年進一步減息。

不過我們認為目前內需及服務業復甦仍停滯，上游生產物價跌勢持續，7月核心通脹亦回落至0.5%。本土經濟面臨下行風險，外圍環境不明朗因素仍顯著，現時是太早決定轉移寬鬆政策重點。雖然官方持續呼籲要求降低企業融資成本，內地第二季加權平均貸款利率僅下跌了2個基點。即使上半年調低了中期借貸便利中標息率30個基點，中國整體利率水平亦回升至危機前水平。因此我們相信下半年仍需要調低中期借貸便利及存款準備金率，當中中期借貸便利利率或被調低多20個基點，第三及第四季可能各自再降準0.5個百分點，以滿足全年新增貸款達20萬億元，整體新增社會融資規模達30萬億元的目標。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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