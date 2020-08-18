中國經濟：肖鋼料將產生新型數字資產交易所

中國證監會前主席肖鋼表示，中國正在建設「數字中國」和「數字經濟」。當前正處於數字化轉型過程中，數字技術必將深刻影響和改變資本市場的生態，創新資本市場服務與投資模式，促進機構轉型升級，催生新型數字證券資產。

不過，他認為數字資本市場仍處在初級階段，面臨不少挑戰，如數據孤島現象嚴重，數字基礎設施有待加強，傳統組織架構難以適應數字化轉型，相關法律法規滯後等。運用數字化技術可以使得原來非標準化產品和服務逐漸走向標準化，也會催生出數字資產交易的需求，未來數字資產交易方式更加靈活高效，交易場所也要適應市場形態的變革，這就勢必產生新型數字資產交易所。

股市方面，肖指出，內地股市牛短熊長的原因是複雜、多方面的，把IPO、增發和大股東減持視作原因之一有失偏頗。實證研究表明，IPO、增發和大股東減持都會增加股票二級市場供給，但對大盤和個股價格的影響都是短暫的，改變不了股市的中長期走勢。

對於熔斷機制失效，他認為主要有以下三點原因。首先，「磁吸效應」疊加漲跌停板，客觀上影響了市場流動性。其次，熔斷機制的風險參數偏嚴。再次，中國以中小散戶為主的投資者結構，使熔斷機制很難發揮作用。

他又表示，中國資本市場並不缺少資金，但缺少足夠的真正做長期投資的「長錢」。從科創板行穩致遠的角度看，必須從長期視角切入，建立起長期投資者制度，對真正採取長期策略的機構投資者建立公開備案名單，使其在發行詢價、定價、配售過程中發揮更大作用，獲得更多的機會，並自願承擔長期投資的相應責任，促進市場流動性、波動性、平穩度與市場功能相匹配。科創板目前亟待解決的短板問題，就是要建立長期投資者制度，鼓勵引導更多長期投資者參與科創板。

長遠來看，他相信A股市場實施T+0是交易制度未來改革的一個方向。但T+0存在一些弊端，例如容易誘發投機炒作行為，在特定的情況下可能會暴漲暴跌。中國目前個人投資者佔比極高，何時實施、怎樣實施T+0交易必須慎之又慎。

此外，中國退市制度未來的改革方向，就是探索建立適合國情的市場化退市機制，讓上市公司的自願退市成為基本方式和主要形態，讓監督部門實施的強制退市成為輔助形式，二者互為補充，有效銜接，使退市製度真正發揮優勝劣汰、改善資源配置的功能。他又指，將來在條件成熟時，可以考慮放寬代表人範圍，更多發揮社會和市場力量，通過民事訴訟方式追究違法者責任，保護受害投資人利益，淨化資本市場環境。

全球央行為撐經濟推出量化寬鬆政策。肖表示，無限量、無底線的量寬雖然短期內對穩定市場、恢復經濟有積極作用，但長期看不僅透支了未來政策效力，更為未來美國及全球金融市場埋下了系統性風險隱患。無限量寬政策助推了金融資產泡沫，一旦未來寬鬆貨幣政策尋求轉向或退出之時，便可能引爆「定時炸彈」，金融市場或將出現劇烈震盪。

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