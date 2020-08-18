【大行報告】券商指短期不應過度看淡美元

內地傳媒引述券商中信証券指出，隨着美國經濟的緩慢恢復及下半年風險事件會帶來的避險情緒，由貨幣寬鬆帶來的美元下行或已階段性調整到位，短期對美元不應過度看淡。從長期角度來看，美國聯儲局的無限量化寬鬆(QE)或帶來全球貨幣體系的轉變，給美元地位帶來一定影響，近期歐盟財政一體化的趨勢或對美元形成一定的挑戰。

另一家投行——中金公司指出，因美國疫情及封鎖最嚴重階段在4至5月，故疫情對盈利最大衝擊的時刻亦主要體現在第二季度。整體來看，二季度標普500指數EPS按年下挫34.5%。至於直接受疫情衝擊的消費者服務、汽車、能源及交通運輸板塊受累嚴重，EPS下滑在100%以上。反之，醫療保健、家庭個人用品、部分線上零售及公用事業仍實現正增長。

中金認為，對盈利最大的衝擊或已成為過去，市場盈利預期亦上調。因此，對市場及風險資產的前景並不悲觀，直到臨近10月美國總統大選衝刺期。

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