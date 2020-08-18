今年新高！比特幣飆逾4%突破1.2萬美元

比特幣價格周一(17日)顯著抽升，突破12,000美元創今年新高。據CryptoCompare數據，比特幣周二高見12,405美元，現報12,343美元，升4.25%。其他主要加密貨幣亦上漲，以太幣漲1.5%、萊特幣漲6.5%。

比特幣來到今年的新高價，但比起去年的高位13,093美元仍有一段距離，同時仍遠低於2017年12月創下的近20,000美元歷史新高。

外媒報道，比特幣今年的漲勢很大程度來自全球央行普遍減息至極低利率，以及龐大的購債寬鬆計劃所致。許多投資者認為，由於加密貨幣供應有上限，可做為應對通脹的避險工具。商業公司MicroStrategy上周收購2.5億美元的比特幣，並表示將做為庫存儲備資產，應對通脹及貨幣貶值。

有技術分析師認為，比特幣今浪較難突破12,000美元的阻力，上周比特幣曾短暫衝上此關卡，但很快回落，其後上攻乏力。

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